Samantha está em oitavo no pentatlo Samantha Harvey terminou, nesta sexta-feira, na oitava colocação a disputa do tiro do pentatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. A brasileira fez 178 de score e somou 1.072 pontos. A liderança é da chinesa Dong Lean, que obteve score de 189 e somou 1.204 pontos. Restam as disputas de esgrima, natação, hipismo e corrida ainda nesta sexta-feira.