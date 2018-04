Samantha mantém 8º lugar no pentatlo A brasileira Samantha Harvey segue em oitavo lugar na classificação geral do torneio olímpico de pentatlo moderno, depois das disputas de tiro e esgrima. Samantha ficou em oitavo na prova de pistola de ar 10 metros, com 1.072 pontos, e em sétimo na esgrima, ao lado de mais quatro atletas, com 860 pontos, somando 1.932 no total. A líder provisória é a húngara Zsuzsanna Voros, com 2.36 pontos.