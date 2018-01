Samaranch é internado com fadiga Um dia após deixar a presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch foi internado ontem à noite com ?fatiga extrema? em um hospital em Lausana. O diretor geral do COI, François Carrard, disse que Samaranch estava com dificuldades respiratórias, mas que melhorou durante a noite. O presidente honorário vitalício do COI estava concedendo uma entrevista a uma rádio espanhola quando começou a se sentir mal. Ele teve uma semana cheia de compromissos em Moscou, uma vez que o COI realizou dois eventos importantes: a escolha da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2008 - Pequim - e a eleição do sucessor de Samaranch, o belga Jacques Rogge. Fazia muito calor em Moscou, o que pode ter contribuído para a fadiga do dirigente. Samaranch ficará no hospital alguns dias, e não estará presente na cerimônia em que Rogge receberá oficialmente as chaves do COI, marcada para sexta-feira.