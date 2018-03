Samaranch Jr quer sucessão do COI O espanhol Juan Antonio Samaranch, de 80 anos, que deixará a presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI) dia 16 de julho, após 21 anos no comando da entidade, indicou o filho Samaranch Júnior, de 41 anos, para seu sucessor. A Comissão Executiva, em reunião, nesta quinta-feira, na Suíça, aceitou a candidatura. Samaranch Júnior é vice-presidente da Federação Internacional de Pentatlo Moderno. Júnior é o sétimo candidato à presidência do COI.