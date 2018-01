Samaranch: quadro de saúde é estável O estado de saúde do presidente honorário do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, é estável. Ele foi internado com dificuldades respiratórias, conseqüência de uma fadiga extrema. De acordo com informações divulgadas pelo COI, não houve alterações no quadro de saúde do dirigente. Samaranch sentiu-se mal após uma semana de agenda lotada em Moscou, quando o COI escolheu Pequim como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2008 e, posteriormente, elegeu o belga Jacques Rogge novo presidente da entidade. Ao regressar de Moscou, foi internado em um hospital em Lausana. Por causa da internação de Samaranch, a cerimônia de entrega das chaves do COI a Rogge foi cancelada.