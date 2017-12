Sampa Bikers reúne apaixonados por ciclismo Em dez anos, Paulo de Tarso, arquiteto de formação, mudou radicalmente seu estilo de vida e conseguiu realizar um sonho: fazer do ciclismo a sua principal atividade. "Era fascinado pelo esporte desde criança, as roupas dos ciclistas sempre chamavam muito minha atenção. Em 1993, resolvi abandonar a arquitetura e me tornei um profissional da bicicleta", conta. Aos 39 anos, ele se dedica ao Sampa Bikers, grupo de ciclistas que ajudou a organizar, promovendo competições, passeios e expedições. "Nosso objetivo é que, ao participar dos nossos eventos, os participantes se divirtam, porque o ciclismo não deve ser uma atividade desconfortável", afirma Paulo de Tarso. A história do Sampa Bikers começou numa brincadeira. Oito amigos se reuniam, a cada quinze dias, para passeios informais por São Paulo. Dez anos depois, são mais de 15 mil atletas cadastrados, de diversas partes do Brasil, que participam de pelo menos seis campeonatos por ano, entre outros eventos. "A expansão do grupo ocorreu junto com o mountain bike, movimento que surgiu há cerca de 12 anos e hoje está bastante difundido." Paulo entende que um dos fatores responsáveis pelo aumento da procura pelo ciclismo é a evolução do equipamento nacional. "A bicicleta fabricada no Brasil é tão boa tecnicamente quanto uma importada. Isso era impossível há alguns anos", explica. O próximo evento promovido pelo Sampa Bikers será a Carretera Austral, em janeiro, no Chile, que deve durar dez dias, percorrendo uma estrada de 300 km que passa ao lado da Cordilheira dos Andes. A aventura deverá ter 30 participantes, do Brasil, Chile e Argentina. O Sampa Bikers aceita novos sócios, que podem se inscrever e obter maiores informações através do site www.sampabikers.com.br (e-mail: sampabikers@sampabikers.com.br) ou pelo telefone 011-3045-2722. Paulo de Tarso é um 22 palestrantes e 270 expositores da Adventuire Sports Fair, que tem apoio da Rádio Eldorado e ficará aberta até domingo, no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, em São Paulo. Os ingressos custam R$ 12. Menores de 10 anos não pagam.