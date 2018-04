Sampaio Corrêa perde pênalti no segundo tempo e empata sem gols com o Bahia

Sampaio Corrêa e Bahia mostraram porque vivem péssima fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, pela sequência da 16.ª rodada, fizeram uma partida fraca, com muitos erros, e ficaram no empate sem gols, no estádio Castelão, em São Luís. No segundo tempo, o time maranhense ainda teve uma chance em um pênalti chutado por Elias na trave.

Enquanto o Bahia soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos e chegou ao 10.º lugar com 21 pontos, longe do G4, a zona de classificação, o Sampaio Corrêa é o lanterna com 11.

O Bahia teve pouco mais de 10 dias para se preparar para esta partida. Até fez intertemporada, treinou, mas o que mostrou nos primeiros 45 minutos foi o mesmo futebol fraco das últimas rodadas. Os donos da casa não conseguiram aproveitar a instabilidade do rival. Bastante recuados, os maranhenses erraram bastante do meio para frente e não encaixaram o contra-ataque esperado para decidir a partida.

Na etapa inicial, nenhum dos times conseguiu finalizar em direção ao gol. O Bahia até tentou chegar e só levou perigo, apenas uma vez, em cabeçada de Renato Cajá, que foi por cima da meta de Rodrigo Ramos.

Mesmo com o tempo de intervalo, os dois treinadores não conseguiram corrigir os defeitos de seus times e a partida seguiu monótona, com o Bahia tentando criar e o Sampaio Corrêa errando praticamente tudo o que tentava no ataque. Em uma das raras jogadas de qualidade dos maranhenses, o time da casa teve um pênalti marcado a seu favor, após Tinga derrubar Edgar. O artilheiro Elias foi para a bola, mas carimbou o pé da trave esquerda.

O visitante tentou responder em jogadas de bola parada, mas o goleiro Rodrigo Ramos levou a melhor em três oportunidades, todas em cabeçadas sem grandes riscos.

Os dois times ganham pouco mais de uma semana de folga e voltam a campo apenas no próximo dia 23, um sábado, pela 17.ª rodada. O Bahia recebe o Luverdense, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto que o Sampaio Corrêa visita o Londrina, às 21 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 BAHIA

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Luiz Otávio, Wagner e Renan Luís; Diego Lorenzi, Felipe Baiano, Léo Gago (Edgar) e Lucas Sotero (Rayllan); Elias (Carlos Alberto) e Pimentinha. Técnico: Wagner Lopes.

BAHIA - Jean; Tinga, Jackson, Lucas Fonseca (Éder) e João Paulo; Feijão, Juninho e Renato Cajá; Luisinho (Zé Roberto), Edigar Junio (Régis) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Léo Gago e Rayllan (Sampaio Corrêa); Juninho, Feijão e Tinga (Bahia).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.067 pagantes (4.455 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).