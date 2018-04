Sampanis perde medalha por doping O Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou neste domingo a medalha de bronze conquistada pelo grego Leonidas Sampanis. O atleta - que ficou com o terceiro lugar no levantamento de peso em Atenas, na categoria até 62 kg, e levou a prata nas duas últimas Olimpíadas- foi desqualificado depois que seu teste antidoping deu positivo. Pelo teste, Sampanis apresenta o dobro da quantidade permitida de testosterona. Além dele, outros oito levantadores de peso já foram suspensos por doping. O COI ordenou ao Comitê Olímpico Grego a devolução imediata da medalha. Quaisquer outras sanções - incluindo suspensões - serão decididas pela Federação Internacional de Levantamento de Peso. Por conta dessa decisão do COI, o bronze foi transferido para o venezuelano Israel Jose Ruio Rivero, que havia terminado a competição em quarto. O ouro e a prata foram conquistados pelos chineses Shi Zhiyong e Le Maosheng, respectivamente.