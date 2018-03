Sanderlei é o destaque em Manaus Sanderlei Parrela, medalha de prata no Mundial de Sevilha, em 1999, e quarto colocado nos 400 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Sydney, será uma das principais atrações do Campeonato Sul-Americano Governo do Amazonas de Atletismo, neste sábado, na pista da Vila Olímpica de Manaus. A prova de Sanderlei será às 20 horas de Manaus - as provas estão marcadas para a noite por causa do calor e da alta umidade relativa do ar na cidade. Corre também neste sábado a equipe do revezamento 4 x 100 m livre, às 20h30. O time brasileiro terá dois dos quatro medalhistas olímpicos em Sydney (André Domingos e Vicente Lenílson) e mais Raphael de Oliveira e Cláudio Roberto Souza, que está classificado para correr os 100 metros no Mundial de Edmonton, no Canadá, em agosto. Maurren Higa Magi, que também tem índice para o Mundial, competirá nos 100 metros com barreiras, às 17h15.