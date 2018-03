Sandra é 5ª no ranking mundial do triatlo Representante brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, de 1º a 17 de agosto, a triatleta Sandra Soldan está em quinto lugar do ranking mundial. Sandra ficou com o quarto lugar da sétima etapa da Copa do Mundo, disputada em Corner Brook, no Canadá, no domingo, deixando a oitava colocação. ?Meu saldo nos últimas provas tem sido muito positivo. Isso certamente contribuirá para um bom rendimento no Pan?, disse Sandra.