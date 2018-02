Sandra e Leila vencem em Londrina A parceria formada por Sandra Pires e Leila alcançou neste domingo o título da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, jogada na cidade de Londrina, no Paraná. Sandra e Leila venceram Adriana Behar e Shelda por 19/17 e 18/7. O jogo aconteceu na arena montada ao lado do Lago Igapó II. Este foi o segundo título de Sandra e Leila em uma etapa do circuito. O primeiro foi obtido na última etapa de 2002, em Fortaleza (CE). Pelo título em Londrina, Sandra/Leila receberam R$ 16,5 mil, sem perder nenhum jogo.