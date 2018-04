Sandra Soldan abandona o triatlo Sandra Soldan abandonou, nesta quarta-feira, a disputa do triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. A brasileira, que completara a natação na 18ª posição, abandonou a competição logo no início do ciclismo. Sandra foi a 11ª colocada em Sydney/2000. O Brasil continua representado na prova por Mariana Ohata e Carla Moreno.