Sandra Soldan é top ten do triatlo A triatleta Sandra Soldan é uma das dez melhores do ranking mundial. Sandra foi a 18.ª, com 1h58min06, na St. Anthony?s ITU World Cup, segunda etapa da Copa do Mundo, na Flórida. A vencedora foi a norte-americana Laura Reback (1h54min29s). Neste domingo, Sandra já figurava em 10.º lugar no ranking da União Internacional de Triatlo, com 2.303 pontos. Com o sexto lugar, Leandro Macedo garantiu o melhor resultado brasileiro na Copa do Mundo de Triatlo (1h45min33s). O inglês Tim Don foi o vencedor.