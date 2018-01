Sandra Soldan quebra tabu no Triatlo Sandra Soldan, de Niterói (RJ), e Santiago Ascenço, de Nerópolis (GO), da equipe Pão de Açúcar, garantiram neste domingo os melhores resultados do Brasil em 12 edições do Triatlo Internacional de Santos. Sandra quebrou um tabu de 11 anos ao ser a primeira brasileira a vencer a prova feminina (2h02min57). Santiago, com 1h49min47, foi 2º. A prova (com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida) foi vencida pelo argentino Oscar Galindez, com 1h49min26.