Sandra Soldan: treinos durante as festas Bem diferente da maioria das pessoas, que passa o fim do ano descansando ou curtindo as festas, a triatleta Sandra Soldan (Pão de Açúcar/Power Bar/Reebok) passará os últimos dias de 2003 treinando forte para a próxima temporada. Em janeiro ela estará em Santos, onde disputará, no dia 4, o 3º Mundialito Cidade de Santos de Fast Triathlon Feminino. ?Mais uma vez não vou aproveitar as festas. Mas no início de dezembro descansei bastante e agora é só trabalho?, diz.