Sandra Soldan viaja para o Japão A triatleta Sandra Soldan viaja amanhã para o Japão para a disputa da prova de Ishigaki, a 1.ª da Copa do Mundo, dia 26. Sandra treinará em Tóquio para se acostumar com as condições climáticas. Após a prova, Sandra segue para a Flórida (EUA), onde vai treinar no Centro de Clermont, visando a disputa do St. Anthony?s, 2.ª etapa da Copa do Mundo. O objetivo de Sandra é manter a regularidade nos resultados e assegurar vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004.