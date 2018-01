Sandra/Ana Paula eliminadas no Mundial A dupla brasileira Ana Paula/Sandra - que na véspera conquistou o título do Circuito Mundial de 2003 - foi eliminada de forma surpreendente nesta sexta-feira nas quartas-de- final do Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As brasileiras foram derrotadas pelas norte-americanas Jordan/Davis por dois sets a um, de virada. Depois de vencer o primeiro set com dificuldade por 21 a 19, a dupla brasileira perdeu a concentração e acabou dominada nos sets seguintes. As americanas venceram a segunda série por 21/9 e fecharam a partida num tie-break muito disputado, ao fazerem 23/21. Com o resultado, Ana Paula e Sandra terminam o Mundial em quinto lugar. Nas semifinais, a dupla americana vai enfrentar Adriana Behar/Shelda, que pouco antes, venceram as norte-americanas McPeak e Youngs em dois sets, num duplo 21/18.