Sandro Dias ganha bronze nos X Games O skatista brasileiro Sandro Dias ficou neste sábado com a medalha de bronze na final do estilo vertical da 11ª edição dos X Games, a Olímpiada dos esportes radicais, que estão realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sandro, que é bicampeão mundial da modalidade, obteve nota 92 e ficou atrás do canadense Pierre Luc-Gagnon (95) e do americano Shaun White (92,25). ?Fiz uma volta excelente, mas ainda faltou alguma coisa. Sei que não foi o melhor que eu posso mostrar. Mas estou muito satisfeito com a forma como andei?, disse Sandro, que volta às pistas ainda neste sábado para a competição de melhor manobra.