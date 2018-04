Sandro, do Inter, é chamado por Dunga Dunga demorou dois dias para convocar um volante para a vaga deixada por Josué, do Wolfsburg, na seleção brasileira - o jogador vai passar por cirurgia no joelho. Ontem, anunciou que o substituto do ex-são-paulino será Sandro, jovem de 20 anos do Internacional. É a primeira vez que o capitão da equipe sub-20 do Brasil é chamado para a seleção principal. O atleta se junta segunda-feira ao grupo que joga contra a Argentina, dia 5, e o Chile, dia 9, pelas Eliminatórias.