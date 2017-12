Sangue indica doping de cavalo irlandês A amostra de sangue do cavalo Waterford Crystal, que levou o irlandês Cian O?Connor ao ouro nos Jogos de Atenas, também teve resultado positivo para substâncias proibidas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo canal de televisão RTE, da Irlanda. Com isso, aumentam as chances do brasileiro Rodrigo Pessoa ser apontado com o novo campeão olímpico - ele ficou com a medalha de prata na Grécia. Pequenas quantidades de flufenazina e zuclofentixol foram encontradas na amostra do exame antidoping feito em Nova York. As drogas encontradas são as mesmas que apareceram na amostra A de urina de Waterford Crystal, examinada durante a Olimpíada. A amostra de sangue foi enviada a Nova York depois do sumiço da amostra B da urina do cavalo, que não chegou a um laboratório em Fordham, em Cambridgeshire, na Inglaterra. O motorista da empresa DHL, encarregada da entrega, foi enganado: entregou o frasco, que sumiu em 21 de outubro, sem que pudesse ser feita a contraprova. Mas a Federação Eqüestre Internacional (FEI) tinha a amostra de sangue. Depois do roubo do dia 21, a sede da Federação Irlandesa de Hipismo foi arrombada. Documentos também sumiram. Dentre eles haveria relatórios com outros cavalos de Cian O?Connor pegos em doping em maio, em Roma. Um porta-voz da Federação Eqüestre da Irlanda afirmou, nesta terça-feira, que não havia sido informado oficialmente do resultado da contraprova realizada em Nova York. E a FEI também ainda não se pronunciou sobre a suposta comprovação do doping do cavalo campeão olímpico.