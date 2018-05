Santa Fe busca estádio e receberá o Corinthians fora de Bogotá

O Instituto Distrital de Recreação e Esportes de Bogotá confirmou que alugou o estádio municipal no ano passado para a realização de um show da banda britânica Coldplay.

Diante disso, o Santa Fe está em contato com a Conmebol, a Federação Colombiana de Futebol e a liga profissional para buscar uma solução. E o mais provável é que o jogo seja realizado no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, ou no Estadio La Independencia, em Tunja.

Após avançar na primeira fase da Libertadores com duas vitórias sobre o boliviano Oriente Petrolero, o Santa Fe estreou no Grupo 8 na noite de terça-feira e só empatou em casa por 0 a 0 com o paraguaio Cerro Porteño. A primeira rodada da chave se completa nesta quarta-feira com o duelo entre Cobresal e Corinthians, no Chile.