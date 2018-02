Santiago Ascenço corre em Santos pelo tri O goiano Santiago Ascenço disputa a 7ª e última etapa do Troféu Brasil de Triatlo, amanhã, em Santos, de olho no tricampeonato - líder do ranking nacional, depende apenas de sua atuação. Seus rivais diretos são os paulistas Fábio Carvalho e Fred Monteiro. No feminino, Carla Moreno conquistou o título por antecipação na 5ª etapa.