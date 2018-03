Santo André e Oeste decidem o título Santo André e Oeste disputam, às 10 horas, a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista da Série A2, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano. O primeiro jogo da final terminou empatado em 0 a 0. Novo empate dá o título ao time do Santo André, que fez a melhor campanha.Os dois times, além de Mogi Mirim e Botafogo, disputam a A1 em 2009.