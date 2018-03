Santo Andre: Marcelinho e base de 2007, os trunfos Nome: Esporte Clube Santo André Fundação: 18/9/1967 Presidente: Celso Luiz Almeida End: Rua dos Ramalhões, 126 - Santo André (SP) Site: www.ecsantoandre.com.br O Santo André manteve a base da temporada passada, quando escapou por pouco de cair para a Série C, e já conseguiu um bom resultado em 2008: subiu para a Série A-1 do Paulistão e vai decidir o título com o Oeste. Apesar da vontade e de ser comandado em campo por Marcelinho Carioca, o Ramalhão deve ficar no meio da tabela. Não correr risco de rebaixamento já será um bom negócio. O maior trabalho do técnico Fahel Júnior será evitar que o time oscile muito. Os reforços devem chegar só depois dos jogos finais da Série A-2 TÉCNICO:Fahel Junior >títulos importantes: nenhum >último clube: São Caetano (base) ESTÁDIO: Bruno José Daniel Localização: Rua 24 de Maio, s/n - Santo André (SP) Capacidade: 15 mil pessoas Inauguração oficial: 14/12/1969 Elenco GOLEIROS Neneca e Nilson ZAGUEIROS Cesinha, Lello, Douglas e Luiz Henrique LATERAIS Alexandre, Betão e Pará MEIO-CAMPISTAS Fernando, Willians e Cauê, Marcelinho Carioca, Juninho e Jéferson ATACANTES Chico Marcelo, Antônio Flávio, Márcio Mixirica e Élton.