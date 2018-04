Santo André vence após oito jogos

O Santo André voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, após oito rodadas, ao derrotar o Botafogo, no Engenhão, ontem à noite, o Botafogo, por 2 a 1. O jogo marcou a estreia do técnico Estevam Soares diante da torcida carioca. O time do ABC paulista alcançou 21 pontos, contra 20 do Botafogo. O começo do jogo foi muito ruim para os cariocas, que em 15 minutos já perdiam por 2 a 0. Júnior Dutra abriu o placar aos 4 minutos e Nunes ampliou. O atacante André Lima, de pênalti, aos 41 minutos da etapa inicial descontou para o time de General Severiano. "Cometemos muitos erros no primeiro tempo. Temos de conquistar pontos fora de casa de qualquer maneira para sair dessa situação incômoda", disse o volante Leandro Guerreiro, referindo-se ao jogo do próximo domingo contra o Corinthians, no Pacaembu. Com um gol de Thiago Humberto, aos 45 minutos do segundo tempo, o Barueri derrotou o Sport, por 2 a 1, e empurrou o time de pernambucano ainda mais para a lanterna do Campeonato Brasileiro.Val Baiano aos 33 minutos do primeiro tempo para o Barueri - o décimo dele na competição, igualando-se ao flamenguista Adriano na artilharia - e Luciano Henrique aos 21 minutos da etapa final para o Sport completaram o placar do jogo. Foi a sétima vitória do Barueri em dez jogos em casa no Brasileiro. A equipe soma 31 pontos. Já o Sport tem apenas 13 e acumula dez jogos sem vitória. Domingo, o Barueri volta a campo para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Sport faz o clássico nordestino contra o Vitória, sábado, na Ilha do Retiro. Em Salvador, depois de cinco jogos sem resultados positivos (quatro derrotas e um empate), o Vitória voltou a vencer.Derrotou o Atlético-PR, que vinha de quatro triunfos consecutivos, por 2 a 1, e chegou a 28 pontos. Já o time paranaense viu sua recuperação na tabela ser interrompida e segue com 24 pontos. Ramon fez o primeiro gol do jogo para o Vitória, aos 31 minutos do primeiro tempo. Wallyson empatou, aos 3 minutos do segundo tempo. Neto Berola garantiu mais três pontos para a equipe baiana.