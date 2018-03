Santos adota cautela na Colômbia

O Santos entra em campo, hoje, contra o Cúcuta, com a classificação para as quartas-de-final da Taça Libertadores na mão. E promete não dar chance de reação aos colombianos na partida que começa às 23h15 (horário de Brasília), no Estádio General Santander. Como ganhou na Vila Belmiro por 2 a 0, o Santos fica com a vaga mesmo se perder por diferença de um gol. E se marcar um gol, os colombianos vão precisar fazer quatro para seguir em frente. A ausência de Wesley e o risco de Molina (com dores na coxa esquerda) ser vetado não abalam a confiança dos santistas. O técnico Emerson Leão admite que Wesley vai fazer falta, mas parece não se preocupar com o provável desfalque do colombiano. Talvez porque, sem Wesley para correr pelos dois, Molina tenha pouca utilidade numa partida em que se defender com eficiência é quase tão importante quanto fazer gol. O mais provável é que Leão comece o jogo com Rodrigo Tabata e preserve o colombiano, deixando-o no banco para entrar se houver necessidade de aumentar a força do ataque. O treinador acredita que, mesmo precisando atacar, o Cúcuta vai conservar o seu perfil defensivo. "Creio que a intenção deles é sair para o jogo, mas sem deixar espaços." Leão lembrou que nas três vezes em que os dois times se enfrentaram nesta Libertadores os colombianos jogaram fechados. Por segurança, porém, ele orientou Lima e Kléber Pereira para que comecem a marcação ainda no setor de ataque, para impedir o avanço dos volantes colombianos. E vai determinar que Adriano marque individualmente Macnelly Torres, o cérebro do Cúcuta. Kléber Pereira garante que vai contribuir com a marcação, mas considera que a melhor maneira de o Santos não correr riscos de perder a bola é marcar pelo menos um gol. "O Santos não sabe jogar só na defesa e raramente deixa de fazer gol num jogo. E, se repetirmos a atuação do primeiro jogo das oitavas, vamos sair na frente e depois podemos impor o nosso ritmo, tocando a bola e deixando o tempo passar." O Santos se encontra no melhor momento desde a chegada de Leão. A ponto de o treinador e os jogadores apontarem o time como um dos fortes candidatos ao título. "Em casa, nosso retrospecto é excelente. Perdemos apenas uma partida. Agora, precisamos de mais lastro em jogos fora", analisa Emerson Leão.