Santos arma retranca para encarar Flamengo O Santos vai jogar na defesa contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. No coletivo de ontem, no CT Rei Pelé, Vanderlei Luxemburgo tirou Petkovic e escalou Maldonado como líbero, com Rodrigo Souto, Adriano, Pedrinho e Rodrigo Tabata, no meio-de-campo e apenas Kléber Pereira na frente. Também trabalhou jogadas de bola parada. "Com a volta de Maldonado e Rodrigo Souto o time ganha em liderança e ocupação de espaços. São atletas acostumados aos grandes jogos", disse o técnico. "Gostei do treino e vamos esperar para ver como será amanhã (hoje)." Uma das preocupações de Luxemburgo foi formar um bloco defensivo compacto para evitar o gol do Flamengo porque se ganhar um ponto, o Santos dará mais um passo importante para a classificação à Libertadores. Luxemburgo lembrou que costuma dar sorte quando enfrenta o Flamengo com o Maracanã lotado. "Em 1997, com um público de 90 mil pagantes, empatamos por 2 a 2 e conquistamos o Rio-São Paulo."