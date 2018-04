Santos aumenta receita a partir da estreia do craque

Além de oferecer enorme contribuição para a conquista de seis títulos, entre eles, o da Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011, Neymar colocou o Santos em um novo patamar em relação às finanças e ao marketing. Um estudo da empresa de consultoria e auditoria BDO, que avaliou as 23 marcas de clubes de futebol mais valiosas do Brasil, mostra a curva do Santos claramente ascendente desde 2010, quando o menino surgiu.

Nesse ano, o segundo de Neymar como profissional, o valor da marca santista era de R$ 130 milhões. Hoje, é de quase R$ 380 milhões. A marca mais valiosa do País é a do Corinthians, avaliada em R$ 1,1 bilhão.

"A importância de um ídolo para a valorização da marca de um clube de futebol é facilmente identificável pela ascensão do Santos nos últimos anos", avalia Pedro Daniel, gerente da Divisão de Esportes da BDO.

Neymar também contribuiu para o aumento do número de sócios, que passou de 17 para 65 mil fãs. O mesmo impacto foi verificado no valor do patrocínio da camisa do clube, que saltou de R$ 6 milhões em 2009 para R$ 35 milhões.

O craque tem 13 patrocinadores pessoais, entre eles, Santander, Nike, Panasonic, Unilever, Claro, Red Bull, Ambev e Volkswagen. Segundo levantamento anual da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado, o craque foi o quarto colocado em aparições nos intervalos comerciais em 2012.

Críticas. Toda essa valorização foi a principal justificativa da diretoria para aceitar a exigência do jogador de antecipar o fim do contrato para 2014 em vez de 2015, decisão duramente criticada pelo ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Segundo o dirigente, a diminuição do vínculo deixou o clube "em um beco sem saída" com a obrigação de negociá-lo agora. A partir de janeiro (quando restariam seis meses para o fim do vínculo), ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Com essa proximidade, o Barcelona avalia que o valor de mercado do jogador é de um terço da multa: 21,6 milhões (R$ 56,8 milhões). "Foi um erro gravíssimo, que enfraqueceu a diretoria", disse Teixeira, presidente entre 2000 e 2009.

"O Santos poderia ter concedido aumentos salariais ou elevação do porcentual do direito de imagem, mas nunca mexer no contrato e na multa", avalia o ex-presidente. Teixeira sustenta que o vínculo inicial até 2015, assinado em sua administração, daria tempo para o clube negociar com Neymar após a Copa do Mundo.