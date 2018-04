Santos com três atacantes na volta à Vila Belmiro

SANTOS - Com a estreia de Arouca e a volta de Elano (cumpriu suspensão diante do Santo André), o Santos deve mudar até o esquema de jogo, saindo do 4-4-2 para o 4-3-3, para enfrentar o Noroeste, nesta sexta-feira, na reabertura da Vila Belmiro, às 21 horas. Como o meio vai estar perto do ideal - só faltará Paulo Henrique Ganso -, Adilson deve manter Adriano ou Possebon para completar o setor e armar o time com três atacantes: Keirrison, Zé Eduardo e Diogo. Robson vai para o banco e Maikon Leite será poupado.

Com as mudanças, alguns jogadores poderão sentir que estão fora dos planos para a Libertadores e que farão parte do Santos B, que vai entrar em campo no Paulista quando houver necessidade. Após o jogo de sexta, Adilson divulgará a lista dos 25 inscritos para a primeira fase da Libertadores, acabando com a ansiedade que toma conta do elenco.

Como Ganso, Jonathan e Charles estão fora do primeiro jogo da Libertadores, a única alteração para a estreia na competição, além da entrada de Maikon Leite no lugar de Keirrison, será a saída de um atacante (provavelmente Diogo) para a volta de Neymar. Na sexta, Zé Eduardo retorna ao time, depois de ter acertado sua transferência para o Genoa no meio do ano.