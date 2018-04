Santos começa luta pelo inédito tetracampeonato do Paulistão

SANTOS - O Santos começa neste sábado a sua temporada disposto a encerrar um longo tabu em São Paulo - desde 1919, nenhum clube consegue o tetracampeonato do maior estadual do País. O último (e único) a conquistar quatro títulos consecutivos do Campeonato Paulista foi o Club Athletico Paulistano, que encerrou seu departamento de futebol em 1929.

Para ser o primeiro dos quatro grandes a conquistar a façanha, o Santos gastou uma fortuna na contratação de Montillo e ainda levou mais seis reforços para a Vila Belmiro. A luta pelo tetra vai começar hoje às 19h30, contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.

Apesar do pouco tempo para a pré-temporada - os jogadores voltaram das férias há 16 dias - e das inúmeras mudanças na escalação em relação à formação do segundo semestre de 2012, a simples presença de Neymar faz do Santos um dos favoritos. Ainda mais agora que o melhor jogador do Brasil conta com a companhia de Montillo, um dos melhores meias em atuação no País nos últimos dois anos.

Neymar voltou das férias em melhores condições físicas do que no encerramento da temporada passada. E está feliz com o anúncio do Projeto Instituto Neymar Jr., que terá um complexo poliesportivo destinado a atender crianças carentes, numa área de mais de 8 mil m2 no Jardim Glória, na Praia Grande, onde ele morou durante boa parte de sua infância. Na inauguração do local, ontem à tarde, Neymar também falou de futebol e elogiou os novos companheiros.

"São grandes jogadores, são craques e espero que o Santos possa mais uma vez conquistar títulos. É isso o que sempre buscamos porque o Santos é grande e precisa estar brigando por títulos", afirmou. E ele fez questão de destacar que é possível servir a seleção brasileira sem prejudicar o Santos. "Dá para jogar quarta ou quinta no Santos e na seleção também. Quero jogar sempre porque é o que eu gosto de fazer. Amo jogar futebol."

Muricy Ramalho surpreendeu no treinamento tático de ontem cedo, no CT Rei Pelé, ao escalar Bruno Peres na lateral-direita, no lugar de Galhardo, que treinou em outro campo. Mais tarde, surgiu a explicação. A pedido do treinador, o Santos rescindiu o contrato de Bruno Peres que terminaria em maio, e fez um outro, de quatro anos, com aumento salarial, e o lateral desistiu de ir para o Internacional. Agora, o Santos negocia com o Audax a compra de uma parte dos direitos econômicos do jogador. Como Bruno Peres terminou 2012 como titular, deve ser o escolhido para começar o jogo de hoje à noite. Essa será a única mudança no time do primeiro tempo do amistoso contra o Barueri.

DESISTÊNCIA

A direção santista anunciou que desistiu oficialmente da contratação de Carlos Eduardo, o último dos reforços de qualidade pedidos por Muricy. O pedido salarial do meia, de R$ 500 mil por mês, mais luvas, foi considerado fora da realidade do País pelos dirigentes. Mesmo assim, o clube fez contraproposta, que não foi aceita pelo agente de Carlos Eduardo.