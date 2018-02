Santos contrata ex-palmeirense

Demorou, mas o Santos definiu ontem seu primeiro reforço para o ano que vem. O volante Marcinho Guerreiro teve o aval do técnico Emerson Leão e acertou com o clube. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2006. Marcinho tem 27 anos. O gerente de futebol Ilton José da Costa confirmou o acerto por sete meses com o ex-jogador do Palmeiras, que estava no Metalurg Donetsk, da Ucrânia. "Não sei de detalhes, mas gosto dele. É um menino que teve problemas físicos no último ano e esteve se recuperando com a gente", disse Leão, por telefone, de Salvador, onde passa férias. O técnico lembra que Marcinho passou pelo Cedraf, centro de recuperação do Santos, e já conhece as condições de trabalho no clube. PALMEIRAS Em entrevista à CBN de Curitiba, o meia Thiago Neves afirmou ontem que vai defender o Fluminense em 2008, encerrando o assunto e jogando um baldo de água fria nas pretensões do técnico Vanderlei Luxemburgo de tê-lo em seu elenco. "O Flu já acertou tudo com o Palmeiras e fico até 2010 nas Laranjeiras", disse o jogador, que tinha pré-contrato com o Palmeiras. Ele disse que pagou multa de R$ 3,9 milhões ao Paraná, seu ex-clube - depositado em juízo. O Paraná nega. O Palmeiras ameaça pedir na Justiça ressarcimento pelo descumprimento do contrato assinado. "Brigaremos até o fim para ter o atleta", disse o gerente de futebol Toninho Cecílio. Ainda para o time de 2008, a diretoria espera com otimismo poder anunciar em breve o acerto com o lateral-direito Élder Granja, que já teve seu contrato com o Internacional encerrado e está disponível no mercado. O jogador, de 25 anos, tem perfil que agrada aos dirigentes do clube e ao próprio técnico. SÃO PAULO O São Paulo não vê a hora de garantir o presente de ano novo para a sua torcida. Na próxima semana, a diretoria espera encerrar as negociações com o Bétis, da Espanha, para enfim anunciar a contratação em definitivo de Jorge Wagner. A intenção é fechar contrato de três anos com o atleta. O volante Fernando foi liberado. Na comissão técnica, o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan seguirá no clube.