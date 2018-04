Santos contrata o goleiro Sérgio, 39 anos A novidade que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prometeu na semana passada é o goleiro Sérgio, de 39 anos. Ontem, o ex-palmeirense que vinha atuando pelo Itumbiara, de Goiás, passou por exames médicos e assinou contrato até dezembro. A contratação de um goleiro experiente foi pedida por Vanderlei Luxemburgo. O técnico acha difícil que Fábio Costa, com uma lesão crônica no pé direito, consiga escapar de cirurgia e ainda voltar a jogar neste Brasileiro. Apesar da contratação de um goleiro que chega para ser titular, o garoto Felipe, de 21 anos, era um dos poucos jogadores dispostos a falar no desembarque do time, ontem, no CT Rei Pelé. O atleta teve grande atuação no domingo, contra o Cruzeiro, no empate por 0 a 0. "O jogo de domingo foi um dos meus melhores com a camisa do Santos, foi uma atuação para não deixar dúvida de que tenho condições de ser titular", afirmou Felipe.