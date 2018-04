Santos desiste de renovar o contrato do volante Adriano

SANTOS - O Santos desistiu de tentar renovar o contrato de Adriano, que acabará no dia 15 de agosto. Ontem, enquanto o volante descansava no hotel Recanto dos Alvinegros, no CT Rei Pelé, os dirigentes vazaram a informação da retirada da proposta de renovação por quatro anos, com salário de R$ 120 mil e aumento anual de R$ 10 mil. O volante recebe atualmente R$ 30 mil mensais, salário inferior até mesmo aos de alguns jogadores da base.

A assessoria de imprensa do jogador informou que ele ficou surpreso com a decisão do clube e que seu desejo sempre foi continuar no Santos. Caso não haja reviravolta no quadro, ele estará livre para negociar com Grêmio e Internacional, dois dos clubes que o sondaram recentemente. A partir do dia 15 de fevereiro, o volante poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe.

"Demos prazo para que o Adriano e seus agentes respondessem até quarta-feira e, como eles não se manifestaram, o Santos retirou a proposta", disse o presidente em exercício Odílio Rodrigues, que afirma que a decisão é definitiva. "O Adriano tem contrato em vigência até 15 de agosto e vai continuar normalmente o seu trabalho."

Santos e Adriano discutiam a renovação do contrato desde agosto. Em novembro, o acordo chegou a ser dado como certo, mas o volante se recusou a assinar o documento por causa de uma disputa jurídica com seu ex-empresário, Sérgio Dias.

AMISTOSO

Montillo ainda não assinou contrato com o Santos por causa da falta de um documento (a diretoria espera que a assinatura ocorra hoje), mas já tem sua estreia marcada. Na próxima quarta-feira, um amistoso contra o Grêmio Barueri, no Pacaembu, vai apresentar à torcida o time de 2013 e o argentino estará em campo. Será a primeira oportunidade que a torcida alvinegra terá de ver o meia e Neymar jogando juntos.

O atacante Nenê e o volante Marcos Assunção estão muito próximos de serem contratados. Com eles, o clube deverá fechar o elenco.