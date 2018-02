Santos deve anunciar hoje Leão como novo técnico A demora do Santos para anunciar o substituto de Vanderlei Luxemburgo tem uma explicação. Só ontem à noite Emerson Leão, acompanhado de Ilton José da Costa, com quem trabalhou na Vila Belmiro, Palmeiras e Corinthians, retornou de Dubai (Emirados Árabes), onde esteve para verificar as condições de trabalho em clube que pretendia contratá-lo. Hoje se reúne com para acertar detalhes. Mas o Santos foi atrás de outros técnicos. Assessores do presidente Marcelo Teixeira tentaram ouvir as exigências de profissionais de primeira linha, entre eles o argentino Carlos Bianchi, o maior ganhador de Libertadores, Abel Braga, além de Dorival Júnior. Os santistas nem conseguiram contato com Bianchi, fora da ativa. Abel alegou que não pode deixar o Internacional agora, porque recebeu uma alta soma adiantada para comprar um imóvel em Porto Alegre. Se as negociações com Leão fracassarem, passa a ser o primeiro nome da lista, porém, com um detalhe: o Santos terá de dar mais de R$ 500 mil ao clube gaúcho em troca da liberação. Se Leão for confirmado, deve dispensar boa parte da atual comissão técnica, negociar alguns jogadores e trabalhar com pratas-da-casa.