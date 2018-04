Santos e Palmeiras nas quartas

Com oito minutos de jogo o Palmeiras já tinha feito 2 a 0 no Velo Clube, em Barueri, gols de Chico e Edílson. Mas depois o time relaxou e deu espaços. No segundo tempo, Werincon marcou aos 14 minutos e, para aumentar o drama, o palmeirense Luiz Gustavo foi expulso aos 28. Com um a menos, o time teve de aguentar a pressão para segurar a vitória. No fim, a partida ficou tumultuada e o árbitro expulsou mais um atleta de cada time. O Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro nas quartas de final.

Já o Santos precisou da decisão por pênaltis para se classificar após o empate por 1 a 1 com o Grêmio Osasco. O jogo, em Jaguariúna, foi muito atrapalhado pelo campo molhado. O Santos começou atacando e fez o gol logo aos 16 minutos, quando Givanildo cruzou e Léo Cittadini concluiu de cabeça. O empate saiu quatro minutos depois, quando Jubal fez gol contra.

Em seguida, a partida ficou movimentada. Como ninguém as aproveitou, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Gabriel defendeu o chute decisivo e garantiu a vitória do Santos por 4 a 3. O próximo adversário será o Audax, que goleou a Ferroviária por 7 a 0.

Quatro jogos completarão hoje as oitavas de final. O São Paulo enfrentará o Fortaleza, em São Carlos. O vencedor pegará quem vencer o duelo entre Mogi Mirim e Goiás. A rodada também tem como destaque o jogo entre Grêmio e Atlético-MG.