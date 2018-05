Santos faz acordo com o Ponte para quitar dívida antiga por Rildo A diretoria do Santos firmou nesta quinta-feira, um acordo com a Ponte Preta para quitar a dívida que estava pendente em relação ao empréstimo do atacante Rildo, em 2014. O clube praiano havia se comprometido a pagar R$ 400 mil em duas parcelas, mas não conseguiu cumprir o combinado e acabou cobrado na Justiça.