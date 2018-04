Santos joga no embalo de Neymar

Nada mudou para o Santos no início da nova temporada: o time continua dependente de Neymar. Foi ele o principal responsável pela vitória sobre o São Bernardo, na estreia no Paulistão. O craque fez o primeiro gol do jogo, carregou a defesa adversária de cartões amarelos e provocou a expulsão de seu marcador, Dudu, ainda no primeiro tempo. Hoje, às 19h30, contra o Botafogo, na Vila Belmiro, não deverá ser diferente. O time espera que Neymar seja decisivo mais uma vez.

O exigente Muricy Ramalho mostrou-se tolerante com o fraco desempenho da maioria dos titulares no amistoso com o Barueri e no jogo de sábado. Ele prefere culpar o calendário brasileiro, que oferece pouco tempo para que as equipes se preparem antes do início das competições.

"A maioria ainda está bem abaixo do ideal na condição física porque a pré-temporada foi curta. Por isso, não se pode cobrar dos jogadores." O treinador diz que o fato de o time jogar duas vezes por semana faz com que os jogadores tenham de recuperar a forma atuando. "Não há mais tempo para treinar. Daqui para frente será jogar, recuperar e jogar outra vez." A sua previsão é que o Santos vai jogar bem a partir da sexta rodada.

Muricy tem se mostrado paciente com todos os jogadores, menos um: o atacante André, que está em má fase desde o ano passado. O último gol que ele marcou saiu no dia 10 de outubro, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. André até agora não justificou os R$ 5 milhões que o Santos pagou por 25% de seus direitos econômicos no ano passado.

Após o jogo contra o São Bernardo, Muricy deu a entender que vai cobrar maior dedicação de André aos treinos físicos e estabelecer um prazo para a sua recuperação técnica antes de mandá-lo para o banco. Entretanto, não será surpresa se já no jogo de hoje o argentino Miralles, que fez um gol no amistoso com o Barueri e outro na estreia do time no Paulista, aparecer ao lado de Neymar no ataque.

Apresentado. O volante Marcos Assunção foi apresentado ontem como jogador do Santos e prometeu trabalhar duro para fazer um bom papel nesta temporada. "Darei meu máximo", disse. "Serei até mais profissional que nos clubes por onde passei. Pode ser meu último ano. Não quero terminar a carreira com as pessoas falando mal, mas em um bom nível, sendo útil." Assunção disse que estará pronto para jogar em duas semanas.