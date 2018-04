Santos joga sob pressão em Curitiba

O Santos faz boa campanha e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas joga sob tensão hoje, em Curitiba, às 18h10, contra o desesperado Paraná. O motivo é o risco de fracassar na terceira tentativa seguida de garantir a classificação para a Libertadores. O técnico Vanderlei Luxemburgo jamais imaginou que, após dar mostras de recuperação no returno, o time fosse chegar à penúltima rodada do Brasileiro precisando da vitória para não pôr a perder o sonho de participar pela quinta vez em seis anos da principal competição sul-americana. As duas semanas sem jogos só pioraram o clima entre os jogadores, depois do empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Vila Belmiro, e da derrota por 1 a 0 diante do Flamengo, concorrente direto por vaga na Libertadores, no Maracanã. O medo se justifica porque, se for derrotado e, dependendo dos resultados do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, a equipe pode sair do G-4. Se isso acontecer, na última rodada, contra o Fluminense, na Vila, nem a vitória é garantia de classificação porque os clubes que estiverem à sua frente também poderão ganhar. Luxemburgo, porém, procura evitar que a sua equipe considere a vitória hoje uma questão de vida ou morte, dizendo que os classificados para a Libertadores só vão sair na última rodada, dia 2. Ele prefere elogiar o comportamento do time na derrota para o Flamengo, numa tentativa de animar os jogadores. Argumenta que, se a situação do Santos é difícil, a do adversário é pior ainda. "Como ao Paraná só a vitória interessa, vai ter que sair para o jogo e nos dar a chance do contra-atacar. E o melhor nessa situação é a velocidade", disse o técnico, que deve confirmar Vítor Júnior e Rodrigo Tabata no meio-de-campo, por serem jogadores velozes. Marcos Aurélio volta para formar a dupla de ataque com Kléber Pereira. O técnico considera um absurdo o Campeonato Brasileiro ter sido interrompido por 15 dias, porque os times perderam o ritmo de jogo. "Como motivar os jogadores ficando tanto tempo sem jogar?" A situação de Luxemburgo é ainda mais complicada porque dois de seus mais importantes titulares, Kléber e Maldonado, estão retornando da seleção e da do Chile, onde receberam outro tipo de preparação e ficaram alheios ao que estava acontecendo no clube. Entre escalar o novato Felipe, que demonstrou nervosismo no jogo contra o Atlético-MG, ou Fábio Costa, ainda sentindo a contusão nas costas, Luxemburgo apostou no segundo, por conta de seu histórico de superação nos momentos decisivos - já jogou até com uma fratura na mão esquerda. ARTILHEIRO Kléber Pereira tem um motivo especial para confiar na vitória do Santos. "Fiz vários gols no Campeonato Paranaense no início de carreira. Inclusive contra o Paraná. No primeiro jogo contra eles, no Couto Pereira, o resultado foi empate por 2 a 2, e fiz um logo no início. Tomara que amanhã (hoje), eu consiga marcar um e ajudar o time a conseguir a vaga na Libertadores", disse o artilheiro santista, 17 gols.