Santos leva 4 no adeus de Antonio Carlos

A torcida fez sua parte e lotou a Vila Belmiro. O Santos não correspondeu, perdeu por 4 a 2 para o Fluminense, mas os cerca de 15 mil presentes no estádio nem ligaram. Preferiram aplaudir Antonio Carlos, que se despediu do clube, e ficaram até mais tarde na Vila para festejar o rebaixamento do rival Corinthians. Mesmo com a derrota, o time é o vice-campeão brasileiro (62 pontos) e vai receber o prêmio de R$ 1,250 milhão do Clube dos 13. Campeonato terminado, o Santos começa hoje a tomar forma para 2008. E a primeira definição deve ser se Vanderlei Luxemburgo renova o contrato que termina no dia 31 ou não. Depois de desmentir que fez duas propostas - uma pedindo aumento de 40% e outra baixando o salário em troca de participação na venda de jogadores -, o técnico disse que não tem acordo com nenhum clube. "Primeiro vou conversar com o Santos e negociar minha a permanência. Se não chegarmos a um acordo, passo para a segunda ou terceira opção, que ainda não tenho. E se não aparecer nada fico de férias até o meio do ano e vou pescar ou então passear com a minha neta no México", afirmou. Sobre o jogo, o técnico criticou a atuação do Edson Esperidião, que teria deixado de dar um pênalti em Rodrigo Tabata no início do lance do quarto gol do Flu. E também se queixou do auxiliar Flávio Gilberto Kanitz. Ao sair de campo, irritado, gritou para o juiz. "O mundo dá muitas voltas e ainda vamos nos encontrar por aí." Depois de passar sufoco no início, o Santos fez 1 a 0 com Rodrigo Souto, aos 30 minutos. Adriano Magrão empatou aos 32 e, aos 40, Luiz Alberto fez o segundo do Fluminense. Na segunda etapa, Thiago Neves e Arouca ainda marcaram para os visitantes, enquanto Alessandro fez o do Santos. Aos 40 minutos do 1º tempo, Antonio Carlos foi substituído e encerrou a carreira de jogador. Ele foi homenageado com uma queima de fogos no lado de fora do estádio e cumprimentado pelos companheiros. Depois tirou a camisa 10, a última de sua carreira, e entregou a Luxemburgo. "O jogador de futebol morre duas vezes; a primeira é quando pára de jogar", falou o zagueiro, que será o novo gerente de Futebol do Corinthians.