Santos: Peixe com Leão e pés no chão Nome: Santos Futebol Clube Fundação: 14/04/1912 Presidente: Marcelo Teixeira End: Rua Princesa Isabel, 77 - Santos (SP) Site: www.santosfc.com.br Vice-campeão em 2007, o Santos chega mais fraco ao Brasileirão 2008. Perdeu jogadores importantes como Maldonado e Zé Roberto. Emerson Leão voltou para ocupar o cargo de Vanderlei Luxemburgo e disse que não dava para sonhar alto. Sem investir pesado, como nos anos de 2006 e 2007, o clube luta para segurar o lateral-esquerdo Kléber, o volante Rodrigo Souto. O atacante Kléber Pereira é o destaque e a esperança de levar o time aos primeiros lugares. E o colombiano Molina, no embalo do sucesso dos estrangeiros no País, pode ser a referência santista. TÉCNICO: Emerson Leão >títulos importantes: Brasileirão (1987 e 2002) e Paulistão (2005) >último clube: Atlético-MG ESTÁDIO: Vila Belmiro localização: Rua Princesa Isabel, 77, Santos capacidade: 20 mil pessoas inauguração oficial: 12/10/1916 TÍTULOS: >2 Mundial de Clubes 1962 e 1963 >2 Libertadores 1962 e 63 >5 Taça Brasil 1961, 62, 63 >17 Campeonato Paulista 1935, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 78, 84, 2006 e 2007 Ranking da CBF: 10º pontos no ranking da CBF: 1.649 colocação em 2007: 2º lugar títulos do Brasileirão: 2(2002/04) grande ídolo da história: Pelé, atacante