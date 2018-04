Santos pensa no clássico com descanso e pouco treino

SANTOS - O Santos vai treinar pouco e descansar muito para recuperar as energias e ter o time inteiro fisicamente para o desafio contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. Após a estreia na Copa Libertadores, contra o Táchira, na Venezuela, a delegação iniciou a viagem de volta no começo da tarde de quarta-feira e desembarcou em São Paulo quase às 5 horas de quarta. Os jogadores se queixaram de cansaço e da turbulência enfrentada durante o voo.

Entre San Cristóbal e Santos, o time teve de enfrentar dois voos e duas viagens de ônibus - foram mais de nove horas de jornada. Antes de serem dispensados, os atletas realizaram treino físico leve e só voltam a trabalhar hoje às 17h30.

Apesar de deixar no ar preocupação com relação à maratona enfrentada pelos jogadores da seleção sub-20, especialmente Neymar, Adilson Batista vai escalar o que tem de melhor para o clássico. Até pode ressuscitar o esquema com três atacantes para a volta do velocista Maikon Leite.

O treinador quer todos os jogadores em boas condições para domingo. A vitória no clássico apagará a má impressão deixada pelo fraco futebol mostrado no empate sem gols com o Táchira.

Sem poupar. Ainda na Venezuela, Adilson disse que Neymar é um ser humano e não máquina. Ele se referia ao confinamento de um mês e meio com a seleção e à maratona de jogos do jovem. Mas apesar da sua declaração, o técnico espera contar com Neymar no domingo.

No desembarque, o garoto não falou com os jornalistas, por determinação do clube. Se falasse, certamente diria que quer jogar. O mesmo acontece com a alta cúpula santista que jamais perdoaria Adilson se ele tirar Neymar do clássico. Basta lembrar o que aconteceu com Dorival Júnior no ano passado.

