Santos precisa sufocar o América

Sufocar o América e conseguir um gol nos primeiros minutos do jogo. Essa é a receita do Santos para conquistar uma vaga na semifinal da Taça Libertadores da América, hoje, às 21h50, na Vila Belmiro. Tarefa complicada para o Santos, que perdeu o jogo de ida, na Cidade do México, por 2 a 0. Precisa, portanto, vencer por três gols de diferença para avançar na competição - a repetição daquele placar leva a decisão aos pênaltis. Acesse e acompanhe online No ano passado, os dois times também se enfrentaram nas quartas-de-final, como agora. O Santos levou a melhor, contra um América que jogava com time reserva - neste ano, os mexicanos estão levando a Libertadores da América mais a sério. O técnico santista, Emerson Leão, fará apenas uma substituição em relação às últimas partidas: Betão, que vinha atuando improvisado na lateral-direita, volta para a zaga, no lugar do suspenso Marcelo. Assim, Adriano jogará na lateral. SURPRESA Ontem, no último treino antes da partida decisiva, Leão surpreendeu ao escalar o atacante Trípodi na vaga do meia Molina. "O treino foi apenas para eu fazer uma observação", tratou de desconversar o treinador. "Existe a possibilidade de Tabata jogar, de Molina jogar, de Marcelo jogar. Então, não gastem papel errado", recomendou aos repórteres. Mas nem os jogadores acreditam que Leão vá tirar Molina do time para escalar mais um atacante. "Não vejo possibilidade de Molina ficar fora", declarou o lateral-esquerdo Kléber. "Molina já nos ajudou muito e agora é momento de o grupo ajudá-lo", emendou. Lima voltou a prometer gols. "Em grandes jogos, a minha estrela brilha. Tenho os pés no chão, mas vou fazer um gol amanhã (hoje)." Na Copa do Brasil deste ano, Lima defendia o Juventus, que perdeu para o Coruripe (AL) por 4 a 1 no jogo de ida da primeira rodada, mas reverteu a desvantagem com goleada por 5 a 1. "Não podemos desistir nunca. Este é o exemplo."