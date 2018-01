Santos recebe Mundialito de Fast Triatlo A equipe brasileira, composta pelas principais representantes do País, está disposta a não deixar escapar desta vez o título por equipes do 3º Mundialito Cidade de Santos de Fast Triatlo. A prova feminina - que prevê três baterias com 250 metros de natação, 4,2 km de ciclismo e 1,3 km de corrida - será em Santos, com largada na Ponta da Praia, às 9 horas deste domingo, com transmisssão da Rede Globo. A triatleta Carla Moreno, campeã individual no ano passado, briga pelo bicampeonato e vem embalada pelo bom ano de 2003, que incluiu vitória em uma etapa da Copa do Mundo. "Numa prova como esta não tem como prever o que vai acontecer, porque é muito rápida. O negócio é atacar o tempo todo, fazer força." Logo depois dessa disputa, a triatleta pretende fazer uma pausa para realizar uma cirurgia para corrigir um desvio de septo nasal. Após a recurperação, Carla Moreno segue na luta por uma vaga na Olimpíada de Atenas. As companheiras de Carla na equipe brasileira são Mariana Ohata e Sandra Soldan. "Não estou 100%, pois passei o Natal medicada", disse Mariana. Mesmo assim, a triatleta espera bom desempenho. Sandra volta às competições depois de uma pausa desde o começo de dezembro. "Agora é o momento de recuperar o tempo perdido e começar o ano com um bom resultado. As adversárias vêm do Canadá (vencedoras em 2003), Estados Undios, África do Sul, República Checa e Japão.? Prova no parque - Divulgar o triatlo em um lugar de grande circulação é o objetivo dos organizadores do Triathlon Hopi, nas dependências e imediações do parque de diversões Hopi Hari, na região entre Vinhedo e Louveira. O evento, que será realizado dia 1º de fevereiro, pretende reunir 200 competidores para uma prova em distância de meio-ironman: 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. "Tive a idéia quando fui ao parque e vi que o local tinha uma lagoa com água limpa", disse o organizador da prova, Eduardo de Florio. "Achei que era uma boa oportunidade para fazer um evento em um local de grande circulação de pessoas, o que normalmente é complicado no triatlo." A largada e a chegada, mais as transições dos atletas da natação para o ciclismo e do ciclismo para a corrida serão feitas nas dependências do parque. As inscrições estarão abertas até uma semana antes do evento, que vai fazer parte do Dia D do triatlo, promovido pela Companhia Athlética, das 7 às 10 da manhã, na capital. As inscrições para o Trialthon Hopi, que até terça-feira custam R$ 150,00, podem ser feitas pelo telefone (11) 8155-0261 e dão direito a camisa, touca de natação, calção e camisa de ciclismo.