Santos recebe Troféu Brasil de Triatlo Será realizado neste domingo em Santos a 14ª edição do Troféu Brasil de Triatlo ? 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida, a partir das 8h, na Praia do Gnzaga, em Santos. Entre os destaques estão a paulista Gisele Bertucci, que venceu a edição do ano passado, Carla Moreno e Alexandre Manzan. A largada da categoria profissional será às 9h20. Serão realizadas cinco etapas ao longo do ano. A próxima será em Niterói, no dia 2 de maio. As outras serão nas cidades de Nova Lima, em em agosto; e as duas últimas em Santos, setembro e novembro.