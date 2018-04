Santos tenta ignorar pressão no Rio

Um time guerreiro, com alma de campeão e sem medo da pressão dos 80 mil torcedores do adversário. Esse é o Santos que o técnico Vanderlei Luxemburgo quer ver em campo no Maracanã contra o Flamengo, às 18h10, em mais um jogo decisivo na luta dos dois clubes pela classificação à Taça Libertadores de 2008. Mas para que o time possa pôr em prática a coragem esperada, o treinador santista fez pelo menos quatro mudanças em relação à formação que o deixou irritado, no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, domingo passado, na Vila Belmiro. São jogadores que entram com missões especiais. O volante Maldonado vai ficar atrás dos zagueiros para organizar defesa e evitar outros ?gols bobos? como os do domingo, diante do Atlético-MG. Alessandro substitui Baiano, que não foi bem na volta à equipe, diante do Goiás. Rodrigo Souto e Adriano vão se encarregar de anular os meias de criação do Flamengo e de proteger a entrada da área, enquanto Pedrinho e Rodrigo Tabata serão os meias de armação, ajudarão a marcar e puxar os contra-ataques, além de servir os atacantes Kléber Pereira. Parece que Vanderlei Luxemburgo se convenceu de que Petkovic pode ser mais útil para os minutos finais, quando o adversário já estiver fisicamente desgastado. O goleiro Fábio Costa, depois de dez dias sem treinar, participou durante 20 minutos do coletivo de sexta-feira, viajou e quer jogar contra o Flamengo, mas Felipe deve continuar como titular. "Fizemos dois bons treinos e vamos jogar para ganhar", disse Pedrinho, destacando que se o Flamengo teve uma grande reação, saindo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro para lutar por uma das vagas na Taça Libertadores, o Santos melhorou muito no segundo turno. "Criamos no torcedor a expectativa da classificação à Taça Libertadores e não vamos decepcioná-lo", garantiu o meia santista. Além da pressão da barulhenta torcida flamenguista - mais de 81 mil ingressos foram vendidos - no Maracanã, o Santos terá de superar o retrospecto negativo de ter atuado mal no primeiro tempo dos últimos sete jogos, com quatro derrotas e três empates. Por medida de segurança, Vanderlei Luxemburgo traçou como objetivo principal evitar o gol do adversário no início, na certeza de que a qualquer momento Kléber Pereira, Pedrinho e Rodrigo Tabata podem marcar para o Santos. Com Maldonado na cobertura da defesa, o lateral-esquerdo Kléber vai apoiar o ataque mais do que de costume, porém sempre junto à lateral do campo para não congestionar o meio-campo. "Vou poder avançar mais e procurar marcar a saída de Leonardo Moura, que vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo", explicou Kléber. "Espero fazer um grande jogo." FLAMENGO Para conquistar lugar na Libertadores, o Flamengo só tem uma saída. E Joel Santana sabe qual é: "Vamos para o ataque, jogaremos para vencer. O empate não é bom para a gente." O treinador avalia que uma vitória rubro-negra significa 80% de chances de garantir a vaga. Para validar o discurso, Joel treinou formação muito ofensiva: Cristian, Íbson, Roger e Renato Augusto no meio-campo, com Maxi e Souza no ataque.