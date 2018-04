Santos terá a estreia de George Lucas no Mineirão O Santos vai ter novidade na partida contra o Cruzeiro, domingo, em Belo Horizonte. O lateral-direito George Lucas, ex-Celta de Vigo, fará sua estreia. Já o lateral-esquerdo Léo não foi liberado pelo departamento médico e está fora da partida. Pará jogará em seu lugar. "George Lucas vai começar jogando, mas não vou analisar o desempenho dele no coletivo. Se contratei o jogador, é porque tenho confiança no futebol dele", disse o treinador Vanderlei Luxemburgo. O lateral foi bem no treino de ontem, apesar de o técnico não comentar sua atuação. "Ele tem uma força física muito grande", acrescentou. Ontem, Luxemburgo tratou de dizer, novamente, que ainda acha possível a classificação para a Taça Libertadores - após o empate com o Avaí, sábado, chegou a falar que não acreditava na vaga. "O que eu quis dizer é que a luta vai ser sofrida, doída. Mas não sou homem de jogar a toalha", declarou o treinador. O artilheiro Kléber Pereira completou 34 anos, ontem, com poucos motivos para comemorar. Seu contrato termina em 31 de dezembro e o Santos não deve renová-lo.