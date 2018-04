Santos terá Marta e Cristiane no ataque O Santos confirmou ontem a contratação de Cristiane, do Chicago Red Star, para a disputa da Taça Libertadores feminina, em outubro. O time da Vila Belmiro, que já havia fechado com Marta, do Los Angeles Sol, terá em campo a dupla de ataque da seleção brasileira que causou sensação na conquista da medalha de prata no torneio olímpico, em Pequim. As duas, que disputam a recém-encerrada liga americana, ficarão no Santos só até o fim do ano.