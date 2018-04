Santos tropeça e Coritiba ainda briga

Se a partida contra o Coritiba foi mais uma avaliação entre aqueles que disputam uma vaga para o Mundial de Clubes pelo Santos, todos tiraram nota vermelha e vão ficar de recuperação. Apático e desinteressado, o time jogou mal e perdeu para o Coritiba, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira. O melhor do jogo foi o goleiro Aranha, com três defesas nota dez.

Na tabela, o prejuízo foi nulo. O time continua em 10º, contando os dias para viajara para o Japão; o Coritiba ainda sonha com a Libertadores, em 9º.

Existe um abismo técnico, tático e qualitativo entre os titulares e os reservas do Santos. Pior. O torcedor santista precisa se acostumar aos nomes de Leandro Silva, Anderson Carvalho e Felipe Anderson. São essas as caras que o time vai mostrar no Campeonato Paulista de 2012 já que os titulares estarão em férias depois da disputa do Mundial, a partir do dia 20 de dezembro, data do retorno ao Brasil, até meados de janeiro. Neymar, Ganso e companhia só devem voltar aos gramados nas fases decisivas do torneio paulista.

Os ingredientes para um jogo bom estavam no caldeirão: equipes sem grandes responsabilidades, jogadores do Santos precisando mostrar serviço e um rival no meio da tabela. A receita, no entanto, desandou.

Jogando com cautela, desentrosado, lento e com pouca criatividade, o Santos não acertou um chute ao gol de Vanderlei no primeiro tempo. Ibson e Alan Kardec, os alunos mais promissores da classe, não tiraram mais que um "C".

Foi uma partida espremida no meio, com jogadas mal construídas e desarmes sem fim. Em alguns momentos, até a bola ficou entediada. Os melhores lances - todos do Coritiba - foram contados nos dedos: uma falta de Léo Gago que passou triscando o travessão no primeiro tempo; um chute de Rafinha da trave e o gol de cabeça de Leonardo, aos 16 do segundo tempo. Para o Santos, a contagem não saiu do zero.

Na prancheta, estava tudo ok: o volante Rodrigo Possebon voltava para atuar como zagueiro para liberar os laterais. Diogo e Alan Kardec tinham liberdade para se movimentar, aproveitando a aproximação de Ibson. Mas a receita desandou.

Faltou aproximação dos meias ao ataque e acerto nos passes. Também faltou aquele pó mágico que faz girar qualquer esquema tático: a vontade, a vibração. Apesar da mesma escalação, o time foi oposto daquele que venceu o Ceará, por 3 a 2, na semana passada, quando Aranha defendeu um pênalti; Bruno Aguiar fez dois gols e Diogo comeu a bola.

O técnico Marcelo Oliveira, do Coritiba, acabou com o marasmo do jogo escalando o arisco Geraldo no lugar do lateral Jonas. O Coritiba ganhou o jogo aí, colocando velocidade e habilidade em cima dos frágeis laterais do Santos.

Tata, o auxiliar que comandou o time substituindo Muricy, que se preserva depois de sofrer com uma hérnia de disco, esgoelava-se no banco. Colocou os reservas dos reservas para fazer aquecimento. Coçou a cabeça e ficou olhando o vazio. Os dois professores, o titular e o substituto, vão ter de aplicar novas provas para ver se alguém ainda se salva.