Santos vai usar torcida para tentar 2º título

SÃO PAULO - O Santos tem a chance diante de sua torcida de conquistar um título que não vem desde 1984. Nesta sexta-feira, às 10h, no Pacaembu, contra o Goiás, a equipe pode garantir o bicampeonato da Copa São Paulo. Já o adversário busca uma taça inédita. Mesmo sabendo que terá o apoio da massa, o técnico Claudinei Oliveira quer ver sua equipe usando isso a seu favor. "Soubemos jogar com situação adversa contra o Palmeiras, agora os garotos vão ter de saber jogar com a torcida a favor. O Santos não ganha esse título desde 1984, mas os meninos não têm de carregar esse fardo", diz.

A principal dúvida do treinador é em relação à escalação do lateral-direito Douglas, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, não disputou a semifinal e corre o risco de perder também a decisão. Se não puder entrar em campo, Canavarros será mantido no time. Só que Claudinei terá o retorno do artilheiro Giva, destaque do time na competição e que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. O garoto formado nas categorias de base do Vitória está em sua quarta participação na Copinha e será o titular no ataque. Como companheiro, terá Neilton ou Diego Cardoso, com mais chance para o primeiro, por causa dos três gols que fez na semifinal.

Para Giva, é muito importante voltar à equipe em um momento como esse. "Contra o Palmeiras foi um sofrimento grande, fiquei andando de elevador na Arena Barueri para ver se o tempo passava mais rápido. Agora estamos na final e vamos em busca de um título importante para a nossa carreira", conta o rapaz de 20 anos, que nasceu em Cachoeira, na Bahia.

Sua maior inspiração é o irmão Netinho, três anos mais velho e que está parado por causa de um problema grave no joelho. Giva sonha com a taça para tentar deslanchar na carreira e lembra dos momentos difíceis que passou. "Muitas vezes não tinha dinheiro para ir treinar. Foi duro", confessa o atacante.

