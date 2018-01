Santos volta a sediar Fast Triatlo Estados Unidos e Nova Zelândia são os rivais do Brasil no Mundialito de Fast Triatlo Masculino neste domingo, em Santos. Com atletas de nível olímpico, as duas equipes querem repetir os títulos já conquistados na competição. Serão 18 triatletas de seis países disputando três baterias seguidas com 250 metros de natação, 4.400 metros de ciclismo e 1.440 metros de corrida.